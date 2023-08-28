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        Haberler Dünyadan Bob Barker 99 yaşında hayata veda etti

        Bob Barker 99 yaşında hayata veda etti

        ABD'de 35 yıl boyunca sunduğu 'The Price is Right' (Fiyat Doğru) yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Bob Barker, 99 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:23 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:23
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        • 1

          ABD televizyonlarının ünlü yarışma programı 'The Price Is Right'ın sunucusu Bob Barker, 99 yaşında hayatını kaybetti.

        • 2

          Evinde ölü bulunan Bob Barker’ın, doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildi. 50 yılı aşkın televizyon kariyerinde 19 Emmy ödülü bulunan Barker, ayrıca hayvan hakları için yaptığı çalışmalarla da biliniyordu.

        • 3

          ABD'NİN EN UZUN YARIŞMA PROGRAMI

          'The Price Is Right' programı, 'Come on down!' (Sahneye gelin!) repliğiyle tanınan Barker'ın sunumuyla 9 binden fazla bölümle ABD'nin en uzun soluklu yarışma programı haline geldi. Programın şu anki sunucusu Drew Carey, Barker'ın 2007'de emekli olmasının ardından görevi devraldı.

        • 4

          Bob Barker, aynı zamanda 1956'dan 1975'e kadar 'Truth or Consequences' adlı bilgi yarışmasını da başarıyla sundu. Barker'ın 'The Price Is Right' ve 'Truth or Consequences' gibi programları, televizyon tarihinin en tanınmış ve sevilen yapımları arasında yer aldı.

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          Ünlü sunucu ayrıca, Adam Sandler'ın 'Happy Gilmore' filmindeki golf sahnesi ile de oldukça tanınıyor.

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