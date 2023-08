Bob Barker 99 yaşında hayata veda etti

ABD'NİN EN UZUN YARIŞMA PROGRAMI

'The Price Is Right' programı, 'Come on down!' (Sahneye gelin!) repliğiyle tanınan Barker'ın sunumuyla 9 binden fazla bölümle ABD'nin en uzun soluklu yarışma programı haline geldi. Programın şu anki sunucusu Drew Carey, Barker'ın 2007'de emekli olmasının ardından görevi devraldı.