Otomotiv sektöründe 20'inci yüzyılın başından beri süre gelen rekabet, son günlerde şekil değiştirmiş durumda. Günümüzde markalar arasındaki yarışta sürüş dinamikleri, içten yanmalı motorlar ve kabin içi malzeme kalitesi gibi konvansiyonel özellikler geri planda kalırken, otonom sürüş, bataryalar ve bağlanabilirlik gibi yazılım teknolojileri öne çıkıyor.

Oyunun kurallarının yeniden yazıldığı sektörde, 100 yıllık markaların yanı sıra her geçen gün yeni oyuncular da yarışa dahil oluyor. Dolayısıyla, sektördeki rekabet hiç olmadığı kadar sertleşmiş durumda.

Gelişmeler, sektördeki hegemonyası riske giren asırlık markaların ise yeni oyunculara karşı birbirleri ile işbirliğine gitmesine yol açıyor. Gelinen noktada, geleneksel rakipler bile belirli konularda ittifak yapmaktan kaçınmıyor.

22 MODELİ KAPSAYACAK

Öyle ki, Daimler ve Bmw, otonom sürüş teknolojileri, araç platformları ve bataryalar üzerinde işbirliğine hazırlanıyor. Kaynaklar, otomobil devleri arasındaki işbirliğinin iki şirketin kendi bünyelerinde geliştirdiği teknolojileri kapsamayacağını belirtiyor.

Bmw ve Mercedes'in çatı şirketi Daimler'in işbirliği, kuşkusuz milyarlarca dolarlık maliyet tasarrufu ve yeni teknolojileri daha hızlı geliştirme isteği gözetilerek atılmış bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Önümüzdeki dört yıl içinde Mercedes 10 yeni elektrikli modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, Bmw de 2025 yılına kadar 12 elektrikli aracını satışa sunacak. Muhtemel işbirliğinin söz konusu 22 modeli kapsaması bekleniyor.

DİĞERLERİ İLE DE YAPIYORLAR

Hali hazırda Toyota ile Supra ve Z4 modellerinin üretimini ortaklaşa yapan Bmw, Japon markayla hidrojenle çalışan araçlar konusunda da birlikte projeler yürütüyor. Mercedes de, Renault ile içten yanmalı motorlar konusunda ittifak halinde.

Bmw ve Daimler arasındaki gerçekleşmesi beklenen işbirliğinin bir benzeri de, geçtiğimiz ay Volkswagen ve Ford arasında gündeme geldi. Her iki markanın yöneticileri gelişmeleri doğrularken, Volkswagen'in ticari araçlarını Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretebileceğinin sinyali verildi.