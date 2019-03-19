BMW’nin Münih kenti yakılarındaki Garching Fabrikası'nda bir vardiyada bir ustabaşı, Türk çalışanların kendi aralarında Türkçe konuşmalarını yasakladı. 50 farklı milletten 7 bin kişinin çalıştığı fabrikada Türkçe konuşmaya getirilen yasak, çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bild gazetesinin haberine göre, çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşmaları yasaklandı. Ustabaşı, Garching fabrikasındaki çalışanlara sadece Almanca konuşma izin verdi. Ustabaşı tarafından getirilen yasak fabrikada çalışan Türk isçilerine Türkçe olarak bildirildi.

Yasaktan etkilenen çalışanlar, kararı kabul etmedi. Ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten Türk işçileri, ustabaşının keyfi uygulamasını sendikaya şikayet etti. Sendika da yaşanılan yasak üzerine böyle bir uygulamanın kanunsuz olduğunu açıkladı. İnsan Kaynakları departmanı, personelin tarafını tutarak olayı incelemeye başladı.

Şirket sözcüsü Jochen Frey, BMW'nin çalışanların iş yerinde kendi aralarında hangi dili kullanacakları konusunda bir mecburiyet olmadığını, çalışırken herkesin anlaşabilmesi için ortak dilin Almanca olmasının gerektiğini söyledi. "Şirket, çalışanların hangi dilde konuşmaları gerektiğini dikte etmiyor, ancak, çalışma talimatlarının herkes tarafından anlaşılabilir olması ve bunun Almanca olması gerektiği konusunda sınırlama getiriyor" şeklinde açıklamada bulundu.