B.Münih'ten Sacha Boey'e kötü haber
Bayern Münih, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Sacha Boey'e gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız futbolcu Sacha Boey, Almanya'da aradığını bulamadı.
BILD'in haberine göre; Fransız yıldız takımdan ayrılabilir.
Haberde, Bavyera ekibinin Boey için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Ancak Bayern Münih'in olası bir Sacha Boey ayrılığına karşın bir transfer yapmayacağı vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Alman deviyle toplamda 12 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 asist yapmayı başardı.