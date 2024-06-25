BMGK üyelerinden işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerginliğe karşı uyarı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail-Filistin sorununa ilişkin oturum düzenlendi. Burada konuşma yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, tüm dünyanın gözünün haklı olarak Gazze üzerinde olduğunu belirterek, "Ancak Batı Şeria'daki durumu göz ardı edemeyiz." dedi.

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Greenfield, "Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı alarm verici." diyerek, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetinde çok önemli artış olduğuna dikkati çekti.

"Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullanan Greenfield, İsrail'e bu saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

REKLAM Greenfield, "İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim yerlerini genişletmesi iki devletli çözüme engel teşkil ediyor." dedi. "ŞİDDET CEZASIZ KALMAMALI" Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar ise ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumdan derin endişe duyduğunu söyledi. Buralardaki hareket özgürlüğünün kısıtlanması, İsrail güçlerinin orantısız güç kullanımının artması ve süren baskınların kabul edilemez olduğunun altını çizen Zbogar, "Yerleşim yerleri planlarının genişlemesinden endişe duyuyoruz." dedi. Zbogar, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin cezasız kalmasından da derin endişe duyduklarını ifade etti.

Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett ise "Acilen ve tamamen İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu. İsrail askerlerinin askeri araca bir Filistinliyi bağladıklarına ilişkin haberler bulunduğunu anımsatan Rodrigues-Birket, "Bu düzeyde vahşeti ne açıklayabilir? Diğerini insani vasıflarından arındırmaya yönelik ideolojinin uygulanmasının bir sonucudur bu." ifadelerini kullandı. REKLAM FRANSA: ALARM VERİCİ Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere de İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbetmesi kınayarak, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve iki devletli çözümü baltaladığını söyledi.

Fransa'nın hiçbir zaman toprakların yasa dışı ilhakını tanımayacağının altını çizen de Riviere, "Fransa, yerleşimciler tarafından yürütülen şiddeti de kınıyor." dedi. Bu kişilere yönelik yeni yaptırım kararı alacaklarını bildiren de Riviere, "Kudüs'te son haftalarda artan gerginlik alarm verici." uyarısını yaptı. "ÖLÜ DOĞAN BİR ANLAŞMA" Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun alarm verici olduğunu söyledi. Burada tüm şiddet ve hukuksuzluğun resmi yetkililerin gözü önünde gerçekleştiğini kaydeden Nebenzia, "Tek bir çözüm var. Suçların cezasız kalmasına yol açan kültür ve Filistin topraklarının yasa dışı işgalini sonlandırmak." diye konuştu.

Nebenzia, ABD'nin BMGK'de kabul edilen kararını eleştirerek bunun "ölü doğan bir anlaşma" olduğuna işaret etti. REKLAM ABD'nin İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini söylediğini anımsatan Nebenzia, bunun İsrail tarafından teyit edilmediğini, aksine İsrailli yetkililerin "Hamas'ı tamamen yok etme niyetini" dile getirmeye devam ettiğini belirtti. CEZAYİR'DEN CEZA TALEBİ Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise işgal gücü İsrail'in "terör ve genişleme" politikasını sonlandırmaması halinde Batı Şeria'daki durumun daha da kötüleşeceğini kaydetti. Bendjama, "Yerleşimci terörü daha önce görülmemiş düzeylere ulaştı ve İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleşiyor." dedi.

İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuk uyarınca Filistinli sivilleri koruma yükümlülüğü bulunduğunun altını çizen Bendjama, "Bu terör faaliyetlerini gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.