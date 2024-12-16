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        Haberler Dünya BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü

        Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) ile Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 01:26 Güncelleme: 16.12.2024 - 01:26
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        BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam'da HTŞ lideri Şera'yla görüştü
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        Suriye’deki geçici hükümet kaynakları tarafından verilen bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından dün ilk kez Şam'a giden Pedersen, burada HTŞ lideri Şera ile bir araya geldi.

        Şera, görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve ülkedeki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

        Suriyelilerin sorunlarını ele almak için hızlı ve etkili bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Şera, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

        Şera, mültecilerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönüşü için uygun bir ortam sağlanmasını ve bu süreçlere ekonomik ve siyasi destek verilmesini istedi.

        Son olarak Şera, bu adımların acele edilmeden, çok dikkatli bir şekilde özenle ve uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

        BM Güvenlik Konseyi’nde Aralık 2015'te kabul edilen 2254 sayılı karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Buna göre, müzakerelerin 6 ay içinde tamamlanıp geçiş yönetimi tesis edilmesi, yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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