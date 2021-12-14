BM onayladı: Sibirya'da rekor sıcaklık!

Birlemiş Milletler, geçen yıl Sibirya'da uzun süreli bir sıcak hava dalgasında 38 derece ile rekor sıcaklığa ulaşıldığını onayladı.
Küresel ısınmaya ilişkin alarm verilen rapora göre bu sıcaklık, Haziran 2020'de kaydedilenin neredeyse iki katı. Önceki rekor sıcaklık Antarktika'nın 115 kilometre kuzeyindeki Verkhoyansk bölgesinde kaydedildi.
Dünya Meteoroloji Örgütü, "20 Haziran 2020'de Rusya'nın Verkhoyansk kasabasında 38 derece sıcaklık, DMÖ tarafından yeni bir Arktik sıcaklık rekoru olarak kabul edildi" denildi.
Açıklamada, normalde Akdeniz bölgesinde görülebilecek bu sıcaklık değerinin olağanüstü ve uzun süreli bir Sibirya sıcak hava dalgası sırasında meteoroloji gözlem istasyonunda ölçüldüğü ifade edildi. 2020 yazının büyük bir bölümünde Sibirya´da hava sıcaklığının 10 derece ve üzeri ölçüldüğü, bunun da orman yangınlarını tetiklediği aktarıldı.
Raporda, Rusya'daki orman yangınlarının sıcaklığı körüklediği belirtilirken, Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran'da 38 derece ile rekor sıcaklık ölçüldü.
ANTARKTİKA İÇİN UYARI
Bilim insanları gelecek yıllarda Antarktika'daki en büyük buzullardan Thwaites'te dramatik değişikliklerin olacağı uyarısında bulundu.
BBC'de yer alan habere göre, Thwaites buzulundaki erime oranıyla ilgili yoğun çalışmalarını sürdüren Amerikalı ve İngiliz araştırmacılar, buzulun ön kısmında yer alan bölümün "arabanın ön camı gibi kırılabileceğini" belirtti.
Uluslararası Thwaites Buzulu İş Birliğinin (ITGC) ABD baş koordinatörü buzul bilimci Profesör Ted Scambos, "Muhtemelen 10 yıldan kısa bir süre içinde buzulun ön kısmında dramatik bir değişiklik olacak. Yayımlanmış ve yayımlanmamış çalışmalar buna işaret ediyor." dedi.
Buzulun her yıl okyanusa 50 milyar ton buz bıraktığı belirtilirken, araştırmacılar Thwaites'in küresel ısınmaya oldukça hızlı şekilde yanıt verdiğini vurguladı.
ABD Ulusal Bilim Vakfı ve Birleşik Krallık Doğal Çevre Araştırma Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilen beş yıllık ITGC projesi kapsamında Thwaites yoğun inceleme altına alındı.
Bilim insanları buzulun her davranışını araştırırken, uydudan da buzulun yüzeyindeki değişimleri takip ediyor.
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