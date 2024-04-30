BM Genel Sekteri Guterres: ABD'deki üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili, "Üniversiteler, akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." açıklamasında bulundu.

Guterres, New York'taki BM binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'deki üniversitelerde, Filistin'e destek protestolarındaki polis baskınlarına ilişkin bir soruya Guterres, "İfade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkını güvence altına almak şart." açıklamasında bulundu.

Guterres, diğer taraftan da nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kolluk kuvvetlerinin protestoları dağıtmak ve sonlandırmak için sert müdahalelerinden rahatsız olduğunu belirten Türk, "İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı, özellikle işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki çatışmalar gibi önemli konular ve keskin anlaşmazlıkların olduğu durumlarda toplum için temel öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türk, ABD'deki üniversitelerde devam eden Filistin'e destek veren ve İsrail karşıtı gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kendisinin devlet deneyimi olduğunu da anımsatan Guterres, "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." vurgusunu yaptı.

Türk, üniversite yetkilileri ve kolluk kuvvetleri tarafından bu tür eylemleri kısıtlamak için alınan önlemlerin, başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma veya kamu güvenliğinin sürdürülmesi için gerekli olanın ötesine geçmemesi gerektiğini belirtti.

Antisemitik davranış ve söylemlerin kesinlikle kabul edilemez ve son derece rahatsız edici olduğunu vurgulayan Türk, Arap ve Filistin karşıtı davranış ve konuşmaların da aynı şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.