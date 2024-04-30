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        Haberler Dünya BM Genel Sekteri Guterres: ABD'deki üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli

        BM Genel Sekteri Guterres: ABD'deki üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli

        Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. Olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konu hakkında "Üniversiteler, akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli" açıklamasında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine karşı kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesinden rahatsız olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:21 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:57
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        Guterres, ABD'deki protestolarla ilgili ne dedi?
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili, "Üniversiteler, akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." açıklamasında bulundu.

        Guterres, New York'taki BM binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        ABD'deki üniversitelerde, Filistin'e destek protestolarındaki polis baskınlarına ilişkin bir soruya Guterres, "İfade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkını güvence altına almak şart." açıklamasında bulundu.

        Guterres, diğer taraftan da nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

        Kendisinin devlet deneyimi olduğunu da anımsatan Guterres, "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." vurgusunu yaptı.

        TÜRK, POLİS MÜDAHALESİNDEN RAHATSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine karşı kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesinden rahatsız olduğunu bildirdi.

        Türk, ABD'deki üniversitelerde devam eden Filistin'e destek veren ve İsrail karşıtı gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Kolluk kuvvetlerinin protestoları dağıtmak ve sonlandırmak için sert müdahalelerinden rahatsız olduğunu belirten Türk, "İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı, özellikle işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki çatışmalar gibi önemli konular ve keskin anlaşmazlıkların olduğu durumlarda toplum için temel öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Türk, üniversite yetkilileri ve kolluk kuvvetleri tarafından bu tür eylemleri kısıtlamak için alınan önlemlerin, başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma veya kamu güvenliğinin sürdürülmesi için gerekli olanın ötesine geçmemesi gerektiğini belirtti.

        Antisemitik davranış ve söylemlerin kesinlikle kabul edilemez ve son derece rahatsız edici olduğunu vurgulayan Türk, Arap ve Filistin karşıtı davranış ve konuşmaların da aynı şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

        ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

        Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

        Rektörlük, eylemlerin 2'nci gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

        Columbia Üniversitesi'ndeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

        ABD genelinde halen 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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