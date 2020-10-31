AA

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremden üzüntü duyduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre; Türk ve Yunan halklarına ve hükümetlerine depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti.