BM: Gazze'de gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok

İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutuyor.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de halkın neredeyse tamamı zorla yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sosyal medya hesabından Gazze'de zorunlu yerinden edilmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'deki Filistinlilerin neredeyse her gün İsrail'in yeni "tahliye" emirleri verdiği için yerinden edilmeye karşı karşıya devam ettiği belirtildi.

BM'nin verilerine göre, Gazze'de her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden oldu.

Bölge halkının birçok zorunlu göçe maruz kalması, saldırı ve bombardıman tehditleri nedeniyle yorgun düştüğü ve acil ateşkese ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Borell, AB'nin, Refah'taki bir su arıtma tesisi dahil olmak üzere siviller için kritik önemde olan altyapının tahrip edilmeye devam edilmesinden "büyük endişe duyduğunu", bu olayın açıklığa kavuşturulmasına yönelik uluslararası çağrılara katıldığını aktardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Gazze'de sivil altyapının tahrip edilmesi ve insani durumun kötüleşmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halkın büyük çoğunluğunun daracık bir alana sıkıştırılması anlamına geliyor.

Gazze'de insani felaketin giderek kötüleştiğine işaret eden Borell, bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller arasında salgın hastalık ve enfeksiyonların yayılmasına yol açtığına dikkati çekti.

Borell, bölgede her geçen gün kötüleşen insani felaketin sivillerin yaşamını tehdit eden koşullar yarattığını kaydederek, "Bu durum, sivil nüfusu açlığa, on aydır aşırı kalabalık çadır kamplarında kalmaya, sonu olmayan ve gidecek hiçbir yeri olmamalarına rağmen tekrar tekrar göç etmeye maruz bırakmaktadır." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ SUÇU TEŞKİL EDİYOR"

Siviller için hayati önem taşıyan altyapının hedef alınmasının "savaş suçu teşkil ettiğini" hatırlatan Borell, taraflara, siviller ile insani yardım çalışanlarını korumak ve kritik sivil altyapıya zarar gelmesini önlemek için tüm tedbirleri alma çağrısı yaptı.