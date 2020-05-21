Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının Libya’ya sevk edilen 8 Rus savaş uçağıyla ilgili inceleme başlattığı iddia edildi.
İngiliz Financial Times gazetesinin adını açıklamadığı batılı diplomatlara dayandırdığı habere göre, BM uzmanları Rus yapımı 8 savaş uçağının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e verilmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Haberde Libya’ya Suriye’den nakledildiği belirtilen uçakların, Türkiye ile Rusya arasında doğrudan çatışma ihtimalini beraberinde getirdiği vurgulandı.
"GERÇEK BİR VEKALET SAVAŞI"
Haberde görüşlerine yer verilen bir diplomat, “Bu, Libya’nın Suriyeleşmesidir. Bu gerçek bir vekalet savaşına dönüşüyor.” ifadelerini kullandı.
İki ülkenin de Libya’daki taraflara desteklerini iki katına çıkarmasından endişe edildiği belirtilen haberde, batılı bir diplomatın Libya’ya nakledilen Rus savaş uçağı sayısının 8’den de fazla olduğu iddiasına da yer verildi.
Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) bu yıl Hafter güçlerine 10 bin ton askeri ekipman naklettiği hatırlatılan haberde, BM uzmanlarının ayrıca bu ülkenin mart ayında Bingazi’ye 11 bin ton jet yakıtı göndermesini de inceleme altına aldığı kaydedildi.
Haberde, Hafter güçlerinin bu uçakları kullanma kapasitesinin ise olmadığına dikkati çekilirken, diplomatların Hafter saflarında Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı yüzlerce paralı askerin de savaştığına inandığı aktarıldı.
"İLK İŞLERİ VATİYYE ÜSSÜNÜ BOMBALAMAK OLACAK"
Haberde görüşlerine yer verilen Libya uzmanı Wolfram Lacher, Libya’ya sevk edilen Rus uçaklarının hedefinin Türkiye’nin Hafter güçlerini Batı Libya’dan çıkarmasını önlemek olduğunu iddia etti.
“İlk işleri, Türkiye’nin kullanmasını önlemek için Vatiyye üssünü bombalamak olacak.” ifadesini kullanan Lacher, “Trablus ve Misrata’daki Türk hava savunma sistemini de vuracaklar. Bu, Türkiye ile Rusya arasında hava üstünlüğünü sağlamak için bir yarışa dönecek.” değerlendirmesinde bulundu.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki Hafter'e ulaştırdığını bildirmişti.
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