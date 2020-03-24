İHA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerinin liderlerine özel bir mektup göndererek korona virüs salgınına karşı etkin ve ortak bir mücadele yürütme çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından duyurulan mektuba ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu hafta yapılması beklenen G-20 lider grubunun sanal toplantısı öncesinde Genel Sekreter liderlere 'insan acılarını yayan ve küresel ekonomiyi mevcut küresel sağlık krizi üzerine uyumlu ve kararlı bir eylem' çağrısında bulunduğu bir mektup yazdı" ifadeleri kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Genel Sekreter Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres için, "Savaş zamanı planı çağrısında bulunarak G-20 liderlerini Covid-19'un dünyadaki ve özellikle de en savunmasız insanlar açısından getirdiği çeşitli tehditleri ele almak için güçlü bir müdahale paketi ile ileriye doğru adım atmaya çağırdı" dedi.

Dujarric, "Genel Sekreter Guterres G-20'yi üç kritik konuyu ele almaya çağırdı. İlk olarak, virüsü bastırmak için koordinasyon ve iş birliği ihtiyacını vurguladı. İkincisi, Covid-19'un sosyal ve ekonomik etkisini en aza indirmemiz ve her yerde daha hızlı bir iyileşmeyi teşvik etmemiz gerektiğini söyledi. Son olarak, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma modelleri ile daha hızlı iyileşmek için ortak sorumluluğumuzu tekrar teyit etmemiz gerektiğinin altını çizdi" ifadelerini kullandı.