        Haberler Dünya BM'den Filistinlilere yönelik saldırılara kınama | Dış Haberler

        BM'den Filistinlilere yönelik saldırılara kınama

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 10.11.2025 - 21:20
        BM'den Filistinlilere yönelik saldırılara kınama
        Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

        İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve olayları izleyen gazetecilere yönelik saldırılarını Genel Sekreter'in kınayıp kınamadığı sorusuna Haq, “Evet, yerleşimcilerin saldırılarını kınıyoruz.” yanıtını verdi.

        Haq, dünyanın her yerinde gazetecilere yönelik saldırılara da karşı olduklarını belirterek, Gazze’ye uluslararası gazetecilerin erişiminin İsrail tarafından engellenmesi için de “hiçbir gerekçesi olduğunu" düşünmediklerini aktardı.

        İsrail’in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde başlattığı askeri tatbikatla ilgili soruya Haq, Batı Şeria'daki faaliyetlerle ilgili endişeleri açıkça belirttiklerini söylemekle yetindi.

        Haq, İsrail’in işgal altındaki topraklarda askeri faaliyetlerinin yasal olup olmadığı sorusuna “Biz, bu konudaki bakış açımızı açıkça ortaya koyduk. Sizi bir dizi BM kararına ve Uluslararası Adalet Divanının yakın zamanda verdiği karara yönlendirmek istiyorum.” cevabını verdi.

        İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün Vadisi'nde, 7 Ekim 2023'teki saldırıya benzer bir senaryonun canlandırıldığı 3 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

        İsrail’in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 690 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

