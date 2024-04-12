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        Haberler Dünya BM'de Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlanamadı

        BM'de Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlanamadı

        Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliği hakkında "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"nin mutabakat sağlayamadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 04:44 Güncelleme: 12.04.2024 - 04:44
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        BM'de Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlanamadı
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        BM Güvenlik Konseyinin nisandaki dönem başkanı Malta'nın Daimi Temsilciliğinden, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Filistin'in üyeliğine dair tavsiyede bulunmak için mutabakat sağlanamadı." ifadesine yer verildi.

        Malta'nın konuya ilişkin bir rapor hazırlayacağı aktarılan açıklamada, raporun Konsey üyelerine dağıtılacağı belirtildi.

        Öte yandan, Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelik için koşullarla ilgili bir sıkıntı bulunmadığına işaret ederek, Komitenin üçte ikisinin üyeliği desteklediğini bildirdi.

        FİLİSTİN, TAM ÜYELİĞİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

        Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.

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        Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınmasını talep etmişti.

        Guterres, 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazıp, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

        BM Güvenlik Konseyi de 8 Nisan'da Filistin'in tam üyelik başvurusunu resmi olarak "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne ileteceklerini bildirmişti.

        BM'ye yeni üye alma süreci önce Konseyde başlıyor. Görüşmelerin ardından Konsey, konuyu "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne sevk ediyor.

        Komitenin olumlu dönüş yapması halinde BM Güvenlik Konseyi'nin oylama gerçekleştirmesi, olumlu karar için daimi üyelerin hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyeden 9'unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.

        Komitenin yanı sıra Konsey üyelerinin üyelik için karar tasarısı sunma yetkisi bulunuyor.

        Konseyden olumlu karar çıkması durumunda, konu BM Genel Kurulu'na sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.

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        #Son dakika haberler
        #Filistin
        #Birleşmiş Milletler
        #haberler
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