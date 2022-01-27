Bloomberg HT 12 yaşında!

HABERTURK.COM

Türkiye'nin en kapsamlı ekonomi platformu Bloomberg HT 12. yaşını kutluyor.

Ekonominin nabzını tutarak en hızlı ve en doğru şekilde izleyicilere ulaştıran, küresel piyasaların veri akışını tüm detaylarıyla takip eden, istediğiniz zamanda, istediğiniz yerde ve istediğiniz mecrada ekonomi haberlerini ve piyasa verilerini sizlerle buluşturan Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük ekonomi platformu Bloomberg HT, 12. yaşına özel tanıtımlar yayınladı.

Detaylı veriler, ayrıntılı analizler… Hepsi ve daha fazlası 12 yıldır Bloomberg HT ekranlarında!

Alanında uzman ekibiyle 12 yılda Türkiye'nin en güçlü ekonomi içeriğini üreten Bloomberg HT, yeni yaşında da sizin yanınızda olmaya devam ediyor. Ekonominin sıcak gelişmeleri, küresel piyasalarda paranın yönü, çarpıcı piyasa yorumları, borsalarda son dakika gelişmeleri, anlık veri yayınları, yatırımlarınıza doğru yön vermeniz için ışık tutacak bilgiler ve daha fazlası Bloomberg HT’de!