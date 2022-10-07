Blockchain dünyası İstanbul’da toplanıyor

Eurasia Blockchain ev sahipliğinde 8-9 Ekim tarihlerinde Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek Avrasya Blockhain Zirvesi (Eurasia Blockchain Summit), Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu’dan yaklaşık 5 bin katılımcıyı ağırlayacak.

Endüstri liderlerini, şirketleri, yatırımcıları, blockchain meraklılarını, geliştiricileri ve girişimcileri ikinci kez İstanbul’da buluşturacak olan zirvede; Metaverse, Blockchain Ekosistemleri, NFT ve Web 3.0 konuları ele alınacak.

Alanında bölgenin en büyük buluşmalarından biri olacak Avrasya Blockhain Zirvesi konuşmacıları arasında; Ava Labs Kurucusu Emin Gün Sirer, Açık Anahtarlı Şifreleme Konseptini keşfeden, Turing Ödülü Sahibi Amerikalı Şifrebilimci Whitfield Diffie, 4129Grey CEO’su Alemşah Öztürk, Tübitak BİLGEM Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, GoGlobal Kurucu Ortağı Esra Talu, Youth Holding CEO’su Emrah Kaya, Cryptic Labs CEO’su Bril Wang bulunuyor.

İlki 2019 yılında düzenlenen ve büyük ilgi göre Eurasia Blockchain Summit; 2000’den fazla katılımcı, 50’den fazla konuşmacı, 75’den fazla partner ve sektörde lider firmalara ev sahipliği yapmıştı.