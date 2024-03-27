Blinken, Paris'te Macron ile Ukrayna ve Gazze'yi görüşecek

Blinken, Paris'te Macron ile Ukrayna ve Gazze'yi görüşecek

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Blinken'ın haftaya yapacağı ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.

1-5 Nisan'da önce Fransa'ya sonra da Belçika'ya gidecek olan Blinken'ın, önce Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. İki ismin görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna ve Gazze'deki son durumu ve bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

Daha sonra Brüksel'e geçecek olan Blinken, 4 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve İttifak'ın güncel durumuna ilişkin meseleleri diğer bakanlarla birlikte değerlendirecek.

ABD-AB-Ermenistan üçlü görüşmesi Blinken, ayrıca Brüksel'de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD-AB-Ermenistan üçlü görüşmesine katılacak. Söz konusu toplantıda, "Ermenistan'ın ekonomik kalkınması ile ABD ve AB ile ekonomik işbirliği" konularının ele alınması bekleniyor. Blinken, daha sonra Belçika'nın Leuven kentini ziyaret edecek. Blinken, burada da ABD ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında toplantılara katılacak.