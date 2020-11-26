1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Üç çocuğu olan Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds, geçtiğimiz aylarda da koronavirüs salgınıyla mücadele eden kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluşa 1 milyon dolar bağışlamıştı.