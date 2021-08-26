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Blake Lively-Ryan Reynolds çiftinden Haiti depremine 40 bin dolar bağış - Magazin haberleri

Blake Lively-Ryan Reynolds çiftinden Haiti depremine 40 bin dolar bağış

Hollywood'un gözde çifti Blake Lively ile Ryan Reynolds, Haiti depremi sonrası mağdurlar için harekete geçti. Lively ve Reynolds, ilgili yardım kuruluşlarına 40 bin dolar bağışta bulundu

26.08.2021 - 12:22 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu çift Blake Lively ile Ryan Reynolds, Haiti’de meydana gelen yıkıcı deprem sonrası mağdur olan insanlara kayıtsız kalmadı.

  • Lively ile Reynolds, deprem yaralarını sarmak için çalışan dört yardım kuruluşunun her birine 10'ar bin dolar bağışladı.

  • TEŞEKKÜR ETTİLER

    O kuruluşlardan biri olan ve 30 yılı aşkın bir süredir Haiti halkına destek olan Hope for Hait, geçtiğimiz gün sosyal medya hesapları aracılığıyla Blake Lively ve Ryan Reynolds'a maddi destekleri için teşekkür etti.

  • Hollywood'un gözde çifti Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın bağışının Haiti Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği üzere, mobil klinikler kurmak için kullanılacağı öğrenildi. Yardımın ayrıca World Central Kitchen'dan gıda dağıtım maliyetlerinin karşılanmasına da destek olacağı bildirildi.

  • EVSİZLERE 500 BİN DOLAR BAĞIŞ

    Öte yandan Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds, geçtiğimiz yıl kasım ayında Amerika'da evsiz ve kaçak gençlere barınma, yiyecek ve acil kriz bakımı gibi birçok hizmetler sunan Covenant House adlı kurumun Vancouver ve Toronto’daki şubelerine 250'şer bin dolar yardımda bulunmuştu.

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