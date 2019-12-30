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Irak'ta adının karıştığı insan hakları ihlalleriyle tepki çeken özel güvenlik firması Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in, geçtiğimiz ay Venezuela'da Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'le bir araya geldiği iddia edildi.

Aynı zamanda ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un ağabeyi olan Prince'in Rodriguez'le ne konuştuğuna dair bir bilgi verilmedi.

Prince'in, ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Rodriguez'le bir araya gelmesi, Blackwater kurucusunun Amerikan yasalarını çiğnemiş olabileceği yorumlarına neden oldu.

Haberde Prince'in ziyaretten önce bir Beyaz Saray görevlisini bilgilendirdiği belirtildi, ancak Washington yönetiminin görüşmeye onay verip vermediği netlik kazanmadı.

Prince yaklaşık 8 ay önce, muhalefetin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesine yardımcı olmak için Venezuela'ya özel güvenlik gücü gönderme önerisinde bulunmuştu.

GIULIANI DE ARAMIŞ

Washington Post gazetesi de, Başkan Donald Trump'ın avukatı, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin, Eylül 2018'de Venezuela lideri Maduro'yla görevinden ayrılması yönünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Haberde Beyaz Saray'ın görüşmeden memnun olmadığı vurgulandı.