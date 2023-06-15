Hayatını kaybetti

Blackie Onassis'in vefat haberini grubun sözcüsü duyurdu. Gerçek adı 'John Rowan' olan ünlü davulcunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

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