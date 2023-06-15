Hayatını kaybetti

1990'ların rock grubu 'Urge Overkill'in davulcusu Blackie Onassis'ten acı haber geldi. Onassis'in Los Angeles'ta 57 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Blackie Onassis'in vefat haberini grubun sözcüsü duyurdu. Gerçek adı 'John Rowan' olan ünlü davulcunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.
BLACKIE ONASSIS HAKKINDA
'Urge Overkill'e 1991'de katılan Rowan, o yıl çıkan grubun 3. albümü 'The Supersonic Storybook'ta 'Jack Jaguar Watt'ın yerini almıştı. 1996'da Eddie King Roeser'ın ayrılmasıyla grup dağılmıştı.
Blackie Onassis, daha sonra 2000'de Nash Kato'nun solo albümü Debutante'deki 6 şarkının sözlerini yazmıştı.
Ardından 'Urge Overkill', 2004'te yeniden kurulmuştu ancak Onassis, gruba dahil edilmemişti.
Fotoğraflar: Splash News, Avalon