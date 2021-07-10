Black Widow filminin yönetmenliğini Cate Shortland yapıyor. Başrolerini Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, Ray Winstone ve Rachel Weisz paylaşıyor. Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanan filmin çekimleri Macaristan, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde yapıldı.
BLACK WİDOW FİLMİNİN KONUSU
Black Widow atipik bir Marvel yapımıdır. Başrolde bir kadın kahraman vardır, çevresi de güçlü, gözüpek kadınlarla çevrilidir. Bu değişim ABD’inde başlayan MeToo hareketinin sonrasına denk gelir. Marvel cinsiyetçi, cinsiyet farkı gözeten tutumunu bırakarak kadın süper kahramanlara yönelmenin zamanının geldiğini farketmiştir artık. Bunun en başarılı örneği de Wonder Woman’dır (2017). Black Widow’daki tüm kadınlar ataerkil erke, kötülüğe karşı isyan ederler.
Aile, kefaret, insanlık, geçmiş, olgunluk, ataerkillik, cinsiyet ayrımı, erk, kötülük, sorumluluk temalarını sorgulayan Black Widow’da Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Olga Kurylenko, William Hurt, Ray Winstone oynuyor. Küçük Natasha rolünde oyuncu Milla Jovovich ile yönetmen Paul Anderson’ın kızları Ever Anderson var. Final jeneriğinin bitiminde Natasha’nın görevini kardeşi Yelena’nın üstlendiği sekans Black Widow devam filmlerinin yolda olduğunu duyuruyor.
BLACK WİDOW FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Scarlett Johansson - Natasha Romanoff / Black Widow
David Harbour - Alexei Shostokoff / Red Guardian
Florence Pugh - Yelena Belova / Black Widow
Rachel Weisz - Melina Vostokoff
O. T. Fagbenle - Taskmaster
William Hurt - Thunderbolt Ross
Ray Winstone - Dreykov
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!