Black Widow filminin yönetmenliğini Cate Shortland yapıyor. Başrolerini Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, Ray Winstone ve Rachel Weisz paylaşıyor. Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanan filmin çekimleri Macaristan, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde yapıldı.

BLACK WİDOW FİLMİNİN KONUSU

Black Widow atipik bir Marvel yapımıdır. Başrolde bir kadın kahraman vardır, çevresi de güçlü, gözüpek kadınlarla çevrilidir. Bu değişim ABD’inde başlayan MeToo hareketinin sonrasına denk gelir. Marvel cinsiyetçi, cinsiyet farkı gözeten tutumunu bırakarak kadın süper kahramanlara yönelmenin zamanının geldiğini farketmiştir artık. Bunun en başarılı örneği de Wonder Woman’dır (2017). Black Widow’daki tüm kadınlar ataerkil erke, kötülüğe karşı isyan ederler.

Aile, kefaret, insanlık, geçmiş, olgunluk, ataerkillik, cinsiyet ayrımı, erk, kötülük, sorumluluk temalarını sorgulayan Black Widow’da Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Olga Kurylenko, William Hurt, Ray Winstone oynuyor. Küçük Natasha rolünde oyuncu Milla Jovovich ile yönetmen Paul Anderson’ın kızları Ever Anderson var. Final jeneriğinin bitiminde Natasha’nın görevini kardeşi Yelena’nın üstlendiği sekans Black Widow devam filmlerinin yolda olduğunu duyuruyor.

BLACK WİDOW FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff / Black Widow

David Harbour - Alexei Shostokoff / Red Guardian

Florence Pugh - Yelena Belova / Black Widow

Rachel Weisz - Melina Vostokoff

O. T. Fagbenle - Taskmaster

William Hurt - Thunderbolt Ross

Ray Winstone - Dreykov