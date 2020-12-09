Bâlâ Atabek’ten 'En Sevdiğim Şarkılar'

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Bâlâ Atabek’in dördüncü kitabı En Sevdiğim Şarkılar, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı. Yeni öykü kitabında okurlarını İstanbul sokaklarında dolaştıran Atabek, sevdiği şarkılarla biriktirdiği hikâyeleri dingin bir üslupla harmanlıyor.



Atabek öykülerini,“Hayatımda hep tahminlere açık, anlardan oluşan hikâyeler yazmak istemişimdir. En sonunda dilediğim şeyi yaptım ve mutluluğum tarif edilemez derecede büyük. Tanıdık yüzler, tanıdık söylemler, bırakmak ve çekip gitmek üzerine güzellemeler, ne olursa olsun, tam kalbin ortasından çıkmasına özen gösterdiğim her şey, bu sayfaların arasında.” sözleriyle anlatıyor.

Bâlâ Atabek (Fotoğraf: Ayşegül Karacan)

13 öykünün yer aldığı En Sevdiğim Şarkılar’da Bâlâ Atabek, okurları kulaklarda müziğin tınısıyla kent hikâyelerinin peşinden sürüklüyor. Onun yalın öyküleri sokaklardan yükselen birer ses, insanları hayata bir şarkının penceresinden bakan insanlar…