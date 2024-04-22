BKM'nin yeni filmi 'Tur Rehberi' okuma provasından sonra sete çıktı

TUR VE 'TUR REHBERİ' BAŞLIYOR

'Ercüment', ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkar. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?