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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yaklaşık 22 saniye süren depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5.4 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar sürerken AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Saat 15:38 itibariyle son durum: 41 kişi enkazdan çıkarıldı, 20 kişinin daha enkaz altında olduğu sanılıyor. Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"SİZLERLE BİRLİKTE HAREKETE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın sahibi olduğu BKM Tiyatro grubu da yaptığı paylaşımla seyircilerinden yardım çağrısında bulundu. Açıklamada kışlık giysi talebinde bulunuldu.

Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sevgili seyircilerimiz; Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem sonrası, zorlu kış koşulları nedeniyle bölgede doğan ihtiyaçların karşılanması için sizlerle birlikte harekete geçmek istiyoruz.

BKM Tiyatro'ya getireceğiniz kalın kışlık giysiler, yetkililerle iletişime geçilerek en kısa sürede deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Not: Tarafımızca nakdi yardım toplanmayacaktır. Lütfen gıda ve sarf malzemesi getirmeyiniz.