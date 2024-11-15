Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar liderliği garantilemek istiyor! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar liderliği garantilemek istiyor!

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Galler'i konuk edecek. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan A Milliler, Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

        • 4

          GALİBİYET A LİGİ'Nİ GETİRECEK

          4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

        • 5

          İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.

        • 6

          İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.

        • 7

          Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

        • 8

          Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.

          Gruptaki Karadağ-İzlanda maçı da yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

        • 9

          KENAN YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK

          Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek.

        • 10

          Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

        • 11

          Milli takımda, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen ve İstanbul'da yapılan antrenmanlara katılamayan Ahmed Kutucu'nun Galler maçında forma giymesi beklenmiyor.

        • 12

          TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

          A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

          Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        • 13

          Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

        • 14

          Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

        • 15

          Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa