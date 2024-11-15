Bizim Çocuklar liderliği garantilemek istiyor!
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Galler'i konuk edecek. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan A Milliler, Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
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Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.
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GALİBİYET A LİGİ'Nİ GETİRECEK
4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
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İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.
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İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.
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Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.
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Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.
Gruptaki Karadağ-İzlanda maçı da yarın TSİ 20.00'de başlayacak.
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KENAN YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK
Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek.
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Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.
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Milli takımda, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen ve İstanbul'da yapılan antrenmanlara katılamayan Ahmed Kutucu'nun Galler maçında forma giymesi beklenmiyor.
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TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
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Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)
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Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
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Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
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