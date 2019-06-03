Yerli ilaç firması Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yapılan anlaşma kapsamında Abdi İbrahim, ilk etapta romatoloji, immünoloji, dermatoloji ve gastroenteroloji alanındaki tedavilerde kullanılan biyoteknolojik ürünlerini, AbdiBio tesisinde üreterek sağlık sektörüne sunmaya başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, ilerleyen dönemlerde stratejik iş birliğinin yeni ürünleri de kapsaması planlanıyor.

İki şirketin stratejik ortaklığının, büyük bölümü ithal olan biyoteknolojik ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ve ülkeye teknoloji transferi konusunda önemli bir adım olma niteliği taşıdığı kaydedildi.

'İTHALATA DAYALI MODEL SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranının yüzde 20’lere ulaştığını hatırlatarak, biyoteknolojik ilaçların ağırlığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmaya devam ettiğini vurguladı.

Abdi İbrahim’in 107 yıldır ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Barut, "Biyoteknolojiyi stratejik önceliklerimizden birisi olarak belirledik. Türkiye ilaç pazarında ithal ürünlerin yüzde 33’ünü biyoteknolojik ilaçlar oluşturuyor. Pazarda bulunan biyoteknolojik ürünlerin tamamına yakını ithal. Tamamen ithalata dayalı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modelinin ülkemiz açısından sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı biyoteknoloji tesislerinden birini hayata geçirirken ithalatına bağımlı olduğumuz bu önemli ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesini hedefledik. Bu sayede hem hastaların bu ilaçlara erişiminin artacağına hem de dış ticaret açığında gerçekleşecek düşüşle ülke ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz" dedi.

Abdi İbrahim’in ilaçta yerlileşme hamlesinin destekçisi olduğunu belirten Nezih Barut, "Biyoteknolojik ürünler için stratejik ortaklık yaptığımız Alvotech’in ürünlerini bu anlaşmayla tesislerimizde üreteceğiz. Anlaşma çerçevesinde romatoloji, immünoloji, dermatoloji ve gastroenteroloji alanındaki biyoteknolojik ürünlere yönelik teknoloji transferi çalışmalarımız başlayacak. İki şirket arasındaki bu anlaşmanın, uzun vadeli iş birliğimizin ilk adımı olduğuna inanıyor, anlaşmayı ilerleyen dönemlerde farklı yenilikçi ürünlerle genişletmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.