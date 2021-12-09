AA

"Kripto para borsası dolandırıcılığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli K.A'nın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli K.A, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüpheli K.A, ifadesinin alınmasının ardından "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli K.A'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

SÜREÇ

Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A, Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Şüpheli K.A, şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesinde görülecek olması sebebiyle 7 Aralık'ta hava yolu ile İstanbul'a getirilmişti.