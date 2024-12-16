Hastalandınız; ateş, halsizlik ve öksürük gibi sonuçlarla karşılaştınız. Zamanla neredeyse her sorun düzeldi fakat öksürük sıkıntısı geçmek bilmiyor. İşte doğal yöntemlerle öksürüğe karşı yapılması gerekenler...

ÖKSÜRÜK ÇEŞİTLERİ NELER?

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1. BALGAMLI ÖKSÜRÜK

Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna ‘prodüktif öksürük’ adı verilir. Sinüzit, bronşit veya sigara tüketimi ise balgamlı öksürüğe neden olabilir. Ne yazık ki; özellikle sigara içen kişiler, öksürüğü ve balgamı sigara içmenin “normal” bir sonucu olarak kabul etmektedir. Oysa hem öksürük hem de balgam pek çok kronik ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıklardan belki de en az bilineni bronşektazidir. Bunun için aslında sigara öksürüğü sanılan şikayet “bronşektazi”ye ait olabilir.

REKLAM 2. ALERJİK ÖKSÜRÜK Öksürük vücudun savunma mekanizmasıdır ve solunum yollarının en üstünden en altına kadar herhangi bir noktadan kaynaklanabilir. Öksürüğü kesmek amacıyla ilaç kullanmak ve bu refleksi baskılamak çocuklarda çok tercih edilen bir uygulama değildir. Alerjen duyarlılığının neden olduğu öksürük şikayetlerinin önüne geçebilmek için öncelikle hangi alerjene karşı duyarlılığın olduğu tespit edilmelidir. Bunun için çeşitli laboratuvar testleri ve alerji deri testleri tanı koyma amacıyla uygulanabilmektedir. Alerjenin tanımlanmasından sonra uygun alerjenden kaçınma yöntemlerinin uygulanması, çevresel alerjen yükünü azaltacaktır. Ayrıca gerekli hallerde çeşitli semptom giderici ve koruyucu ilaçlar ve alerjene özgü immunoterapi (alerji aşı tedavisi) yöntemleri de tedavi basamaklarını oluşturmaktadır.

REKLAM 3. KURU ÖKSÜRÜK Öksürükte balgam bulunmuyorsa bu durum kuru öksürük olarak tabir edilir ve boğazda gıcık bir his yaratır. Eğer ateş, mide bulantısı, halsizlik ile birlikte görülmüyorsa genellikle ciddi bir hastalık belirtisi olmasa da kuru öksürük özellikle nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi durumlarda ortaya çıkar.

Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili? Haberi Görüntüle ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR? Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca; kronik kulak problemleri, uzun süre kullanılan tansiyon ilaçları ve sigara da öksürük nedenleri arasındadır. Zaman zaman öksürüğün nedeni psikolojik de olabilir.

BASİT YÖNTEMLERLE ÖKSÜRÜKTEN KURTULMANIN YOLLARI 1. TUZLU SU GARGARASI YAPMAK Ilık tuzlu su gargarası yapmak öksürüğe neden olan boğazdaki kaşıntıyı durdurmayı ve mukusu atmayı kolaylaştırır. Ayrıca burun kanallarını tuzlu su ile durulamak da tahrişe neden olan maddeleri dışarı atmayı ve mukusu temizleyerek iltihabı azaltmayı sağlayabilir. REKLAM 2. ZENCEFİL ÇAYI Zencefil, güçlü antienflamatuar özelliklere sahiptir ve mukozayı yatıştırarak öksürüğü azaltabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemini destekleyerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

3. SICAK BUHAR İNHALASYONU Sıcak su dolu bir kabın üzerine eğilerek buharını soluyabilirsiniz. Bu, boğazı rahatlatabilir ve öksürüğü hafifletebilir. 4. BAL VE LİMON Bal, doğal bir öksürük yatıştırıcıdır; limon ise C vitamini açısından zengindir ve mukusu inceltmeye yardımcı olur. Doğal yatıştırıcılar olarak boğazı yumuşatır. Aynı zamanda sıcak su ile birlikte tüketildiğinde boğazı rahatlatır.

5. IHLAMUR VE BİTKİ ÇAYLARI Ihlamur ve bitki çayları, öksürüğü hafifletmek ve boğazı yatıştırmak için sıklıkla tercih edilen doğal yöntemler arasındadır. Doğru şekilde hazırlanıp düzenli tüketildiğinde, solunum yollarını rahatlatıcı etkileriyle öksürüğün kontrol altına alınmasına yardımcı olabilirler. REKLAM 6. PROBİYOTİK TÜKETMEK Vücudun bağışıklık sistemi için önemli bir destekçi olan probiyotikler, öksürük tedavisinde tercih edilir. Probiyotik içeren besinler tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, öksürük şikayetlerinizi giderebilirsiniz. Probiyotik içeren gıdalar arasında yoğurt, kefir ve lahana turşusu gibi besinler bulunur.

7. BOL SU TÜKETİMİ Öksürüğü hafifletmede oldukça etkili olan su içmek, boğazı nemlendirir ve boğazdaki mukusu incelterek dışarı atılmasını kolaylaştırır. Bu sayede öksürüğe neden olan kuruluk ve/veya mukus ortadan kalkacağı için su içmek öksürme isteğini ortadan kaldırmaya yardım edecektir. 8. BOĞAZ PASTİLİ Tükürük üretimini artırarak boğaz kuruluğunun neden olduğu öksürüğü kesmek için boğaz pastili emebilirsiniz. Mentollü olan boğaz pastilleri daha kolay nefes almaya yardımcı olacağı için solunum yollarını açmayı sağlar ve öksürüğü hafifletebilir.

GECE ÖKSÜRÜĞÜNÜ HAFİFLETMENİN YOLLARI Gece öksürüğünü hafifletmek için öncelikle nedenine odaklanmak gerekir. Başın yükseltilmesi, yatış pozisyonunda mide asidinin yemek borusuna kaçmasını engelleyerek reflü kaynaklı öksürüğü hafifletebilir. Odanın nemini artırmak, solunum yollarını yumuşatarak öksürük krizlerini azaltabilir. Gece yatmadan önce bal ve limon içeren ılık bir içecek tüketmek, boğazı nemlendirip yatıştırarak rahatlama sağlayabilir. Toz akarlarını önlemek için nevresim ve yastık kılıflarını düzenli olarak yıkamak, alerji kaynaklı öksürüğün önüne geçebilir. Akşam yemeklerini hafif tutmak ve yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmak, reflüye bağlı öksürük krizlerini azaltabilir.