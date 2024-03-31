Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir?
Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bitlis Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bitlis Belediyesini hangi parti kazandı ve Bitlis Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bitlis yerel seçim sonuçları..
Bitlis BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bitlis Belediye Başkanlığını 10194 alınan oy ve %43.81 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Nesrullah Tanğlay kazanmıştır.
Bitlis Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 5
Saadet Partisi 1
Halkların Demokratik Partisi 1
Bitlis BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİİSA ESKİN - HAKPAR Bitlis Belediye Başkan Adayı CENGİZ KARAKAYA - HÜDAPAR Bitlis Belediye Başkan Adayı ŞEYHMUS ÖZKAPLAN - ZP Bitlis Belediye Başkan Adayı ÇİĞDEM MERCAN - DSP Bitlis Belediye Başkan Adayı ENGİN ÇAYDAN - TKH Bitlis Belediye Başkan Adayı CİHAN MERT - TKP Bitlis Belediye Başkan Adayı FİKRET BAKIR - DEVA Bitlis Belediye Başkan Adayı HALUK MUTLU - VATAN Bitlis Belediye Başkan Adayı MEHMET NEZİR KARABAŞ - DEM Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ - İYİ Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı MÜCAHİT ARSLAN - BĞMSZ Bitlis Belediye Başkan Adayı EMRAH YURCİ - SP Bitlis Belediye Başkan Adayı HALİL MAŞA - HKP Bitlis Belediye Başkan Adayı CELALETTİN MERMER - YENİDEN REFAH Bitlis Belediye Başkan Adayı MERTCAN ERİBOL - BTP Bitlis Belediye Başkan Adayı NESRULLAH TANĞLAY - AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı AHMET MALLI - MP Bitlis Belediye Başkan Adayı SELİM SOYUGÜZEL - CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı
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