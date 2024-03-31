Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir?

        Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir?

        Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bitlis Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bitlis Belediyesini hangi parti kazandı ve Bitlis Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bitlis yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Belediye başkan adayları kimlerdir? Bitlis Belediyesi hangi partide? Bitlis Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bitlis Belediye Başkanlığını 10194 alınan oy ve %43.81 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Nesrullah Tanğlay kazanmıştır.

        Bitlis Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 5

        Saadet Partisi 1

        Halkların Demokratik Partisi 1

        Bitlis BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        İSA ESKİN - HAKPAR Bitlis Belediye Başkan Adayı CENGİZ KARAKAYA - HÜDAPAR Bitlis Belediye Başkan Adayı ŞEYHMUS ÖZKAPLAN - ZP Bitlis Belediye Başkan Adayı ÇİĞDEM MERCAN - DSP Bitlis Belediye Başkan Adayı ENGİN ÇAYDAN - TKH Bitlis Belediye Başkan Adayı CİHAN MERT - TKP Bitlis Belediye Başkan Adayı FİKRET BAKIR - DEVA Bitlis Belediye Başkan Adayı HALUK MUTLU - VATAN Bitlis Belediye Başkan Adayı MEHMET NEZİR KARABAŞ - DEM Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ - İYİ Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı MÜCAHİT ARSLAN - BĞMSZ Bitlis Belediye Başkan Adayı EMRAH YURCİ - SP Bitlis Belediye Başkan Adayı HALİL MAŞA - HKP Bitlis Belediye Başkan Adayı CELALETTİN MERMER - YENİDEN REFAH Bitlis Belediye Başkan Adayı MERTCAN ERİBOL - BTP Bitlis Belediye Başkan Adayı NESRULLAH TANĞLAY - AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı AHMET MALLI - MP Bitlis Belediye Başkan Adayı SELİM SOYUGÜZEL - CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı

        Bitlis İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Bitlis Seçim Sonuçları 2024 Bitlis Adilcevaz yerel seçim sonuçları 2024 Bitlis Ahlat yerel seçim sonuçları 2024 Bitlis Güroymak yerel seçim sonuçları 2024 Bitlis Hizan yerel seçim sonuçları 2024 Bitlis Merkez yerel seçim sonuçları 2024 Bitlis Mutki yerel seçim sonuçları 2024 Bitlis Tatvan yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Habertürk Anasayfa