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Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait gıda malzemesi ve patlayıcı madde el geçirildi.

15.11.2019 - 00:49 | Güncelleme: İHAGündem
PKK

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Mutki İlçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi olduğunun tespit edilmesi üzerine; 14 Kasım 2019 tarihi itibariyle 'Şehit GK Rıfat KAYA 109' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 14 Kasım 2019 günü araziye gizlenmiş vaziyette 300 kilogram gıda malzemesi, 500 gram plastik patlayıcı madde ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

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