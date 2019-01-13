14 Ocak Pazartesi Bitlis'te okullar tatişl mi? Öğrencilerin merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Bitlis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullar tatil olup olmayacağı yönünde açıklama geldi.

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK

Bitlis Valiliği'nden gelen açıklamaya göre, Bitlis Tatvan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2019 tarihinde eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS ADİLCEVAZ VE AHLAT'TA OKULLAR TATİL

Bitlis'in Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağılı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 14 Ocak 2019'da bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.