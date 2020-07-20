Bitkisel cilt bakım tarifleri

Cilt bakımı; yaşlanmanın etkilerini gidermek, cildin sağlığını korumak, cilde zarar veren dış etkenlerden korumak için uygulanan bakımlardır. Cilt bakımında en önemli nokta cildin temizlenmesi, nemlendirmesi ve beslenmesidir. Sadece cilde dışarıdan bakım yapmakta etkili olmamaktadır. Alınan besinlere, düzenli egzersiz yapmak, bol su içmek, düzenli uyumak ve alkol, sigaradan uzak durmakta önemlidir.
Çoğu kişi günümüzde pahalı kremlere ve ürünlere tonlarca para yatırmaktadır. Faydalı olmaları içinde uzun süre kullanımını sağlamak, günde en az 2 kere uygulamak gerekmektedir. Alırken verilen para haricinde yarıda bırakmak istemedikçe daha fazla maddi kayıplara neden olmaktadır. Bunların yerine doğal bakımların tercih edilmesi hem maddi açıdan uygun olmakta hem de kimyasal maddeler içermediği için daha sağlıklı olmaktadır.
Cilt temizleyici fesleğen toniği
Fesleğen; ciltte kan dolaşımını hızlandırarak cildin sıkılaşmasını ve ciltteki bakterilerin temizlenmesini sağlamaktadır.
Fesleğen toniği malzemeleri
• 1 su bardağı kaynar su
• 3 yemek kaşığı kurutulmuş fesleğen
Kurutulmuş fesleğen yapraklarını ufalayarak kaynar su içerisine atın. Karışım soğuduktan sonra süzün ve kalan suyu sprey başlıklı bir şişe içerisine koyun. Ardından her sabah direk yüzünüze sıkarak, pamuk ile silin. Her sabah uygulayabilirsiniz.
Cildinizi derinlemesine nemlendiren bitkisel bakım
Cildi yaşlanma etkilerinden korumak, canlandırmak ve yumuşaklığını kazandırmak için nemlendirici kullanmak çok önemlidir. Cildi nemli tutmak için doğal ve bitkisel yağları tercih edebilirsiniz. Cildi tahriş etmeden günlük olarak nemlenmesini sağlayacak yağlar; badem yağı, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve avokado yağıdır.
Gözenekleri derinlemesine temizlemek için bitkisel bakım
Cildinizde gözenekleri derinlemesine temizlemek, nemlendirmek ve parlaklık kazandırmak için en etkili ürünlerden biri de doğal gül suyudur. Sabah ve akşam olmak üzere cildinizi gül suyu ile pamuk yardımıyla silebilirsiniz.
Sivilcelerden kurtulmak için bitkisel bakım
Sivilcelerinizi kolayca kurutmak ve tedavi etmek için; 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal ile 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırarak sivilcelerin üzerine uygulayın. Sonrasında kuruyana kadar bekleyin ve durulayın. Düzenli olarak uygulamanız halinde kısa sürede cildinizin sivilcelerden arındığını göreceksiniz.
Makyaj temizlemek için bitkisel bakım
Tatlı badem yağı ile uyguladığınız makyajı hiçbir kimyasal etkisi olmadan rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
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