Bitki mi hayvan mı? Birbirinden ilginç bu 9 hayvan tıpkı bir yaprağa benziyor!

Doğada kamuflaj, hayatta kalmanın en etkili yollarından biri. Taklit yeteneğiyle hayvanlar, hem yırtıcılardan korunuyor hem de avlarını fark ettirmeden yakalayabiliyor. Yaprak taklidi ise bu stratejilerin en etkileyicilerinden. İşte dünyadan yaprağa birebir benzeyen dokuz inanılmaz tür!