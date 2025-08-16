Habertürk
        Bitki mi hayvan mı? Birbirinden ilginç bu 9 hayvan tıpkı bir yaprağa benziyor!

        Doğada hayatta kalmak bazen görünmez olmakla mümkündür. Yaprak taklidi yapabilen bu hayvanlar, şekil, renk ve doku bakımından öylesine ikna edici ki, onları gerçek bitkilerden ayırt etmek neredeyse imkânsız!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 16.08.2025 - 08:30
        • 1

          Doğada kamuflaj, hayatta kalmanın en etkili yollarından biri. Taklit yeteneğiyle hayvanlar, hem yırtıcılardan korunuyor hem de avlarını fark ettirmeden yakalayabiliyor. Yaprak taklidi ise bu stratejilerin en etkileyicilerinden. İşte dünyadan yaprağa birebir benzeyen dokuz inanılmaz tür!

        • 2

          ÖLÜ YAPRAK GÜVESİ

          Çin ve Tayvan’a özgü bu güve, kanatlarını kapattığında kuru ve kıvrılmış bir yaprağa dönüşür. Kahverengi tonlardaki desenleriyle orman zemininde tamamen yok olur.

        • 3

          YAPRAK KATİDİD

          Ormanlarda yaşayan bu böcek, gerçek yapraklardaki damar desenlerini ve hatta böcek ısırık izlerini bile taklit eder. Geniş ve düz kanatları, onu gerçek yapraklardan ayırt etmeyi imkânsız hale getirir.

        • 4

          GÜNEY AMERİKAN YAPRAK BALIĞI

          Amazon Havzası’nda bulunan bu balık, su yüzeyinde yüzen ölü bir yaprağı taklit eder. Düz vücudu ve dalgalı kenar yapısı sayesinde hem avcılardan saklanır hem de avına yaklaşır.

        • 5

          ÖLÜ YAPRAK ÇEKİRGE

          Tropikal Asya ormanlarında yaşayan bu çekirge, kıvrılmış ve çürümüş yaprak görünümüne sahiptir. Kanatlarındaki damar desenleri ve yırtık kenarlar kamuflajını tamamlar.

        • 6

          MALAYAN YAPRAK KURBAĞASI

          Uzun burunlu boynuzlu kurbağa olarak da bilinen bu tür, Güneydoğu Asya’nın yağmur ormanlarında yaşar. Sivri burun yapısı ve kahverengi benekli derisiyle düşmüş yapraklara kusursuz şekilde benzer.

        • 7

          HİNT MEŞE YAPRAĞI KELEBEĞİ

          Kanatları açıkken mavi ve turuncu renkleriyle dikkat çeken bu kelebek, kanatlarını kapattığında kuru bir yaprağa dönüşür. Damar desenleri ve düzensiz kenar yapısıyla orman zemininde tamamen kaybolur.

        • 8

          ŞEYTANİ YAPRAK KUYRUKLU GEKKO

          Madagaskar’a özgü bu kertenkele, yassı vücudu ve yaprak şeklindeki kuyruğuyla tanınır. Kuyruğundaki yırtık ve delik benzeri şekiller, onu ölü yapraklara birebir benzetir. Gündüzleri ağaç kabuğunda dinlenirken fark edilmesi neredeyse imkânsızdır.

        • 9

          DEV YAPRAK BÖCEĞİ

          Güneydoğu Asya ve Avustralya’nın bazı bölgelerinde yaşayan dev yaprak böceği, geniş ve düz uzuvlarıyla gerçek bir yaprak görünümüne sahiptir. Damar detayları ve kenarlardaki kahverengileşme, onu yırtıcılardan koruyan kusursuz bir kamuflaj sağlar.

          Kaynak: Brittanica, Times of India, Live Mint

          Fotoğraf kaynak: IStock, Shutter Stock

