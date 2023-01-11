Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kripto Para

Bitcoin'de yükseliş sürüyor

Kripto para piyasalarında alıcılı hava devam ederken Bitcoin'de günlük yükseliş yaklaşık yüzde 1'i buldu. Ethereum ise yüzde 0.2'lik sınırlı bir yükseliş kaydetti

Giriş: 11.01.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin'de yükseliş sürüyor
Bitcoin'de yükseliş sürüyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kripto paralarda olumlu rüzgarlar esmeye devam ediyor. Bitcoin bugün yaklaşık yüzde 1'lik yükseliş kaydederken gün içerisinde 17.494 dolara yükseldi.

Ethereum ise daha sınırlı bir şekilde yüzde 0.2 yükselerek 1.341 doları gördü. Binance Coin yüzde 1, Ripple yüzde 4, Dogecoin yüzde 0.3, Polygon ise yüzde 1.5 değer kazandı.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar arasında sadece Cardano (ADA) değer kaybı yaşadı. TSİ 14.10 itibarıyla günlük yüzde 1.2 düştü.

Bugünkü yükselişlerle beraber Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yatırımcısına yüzde 3.6, Ethereum ise yüzde 6.9 kazandırmış oldu.

Kripto paralar son dönemde olduğu gibi başta Nasdaq olmak üzere geleneksel borsalarla paralel bir harekette bulundu. Nasdaq Bileşik endeksi son 1 haftada yüzde 2.6 yükseldi.

Piyasalarda dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edildi ancak Powell mevcut beklentileri değiştirecek nitelikte bir açıklama yapmadı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

FED Başkanı Powell’ın konuşmasından beklenen ipuçlarının gelmediğini belirten Futurance & Fexobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım "Santiment verilerine göre; Bitcoin (BTC) tarafında 10 Ocak 2023 tarihinde 2022 yılından beri kâr eden yatırımcı sayısı bazında en kârlı 2. gün yaşandı. BTC için bir başka iyi haber ise madencilerden geldi. 2022 yılında yükselen enerji fiyatları ve azalan BTC fiyatı sebebiyle kârlılık etmekte zorlanan madenciler sürekliliklerini sağlamak için ellerindeki Bitcoin rezervlerini ve mining cihazlarını satmaya başlamışlardı. Glassnode’a göre; madencilerin elindeki Bitcoin rezervleri artarak son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hem geleneksel hem de kripto piyasaları perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine kitlendi. Alıcılı havanın yoğun olması ve optimizmin artmasıyla altcoinlerde özellikle de memecoinlerde sert hareketler görülebilse de Bitcoin ve Ethreum gibi coinlerde yarına kadar seyirlerin daha yatay bir bantta olması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Havai fişekli saldırgana kelepçe!
Havai fişekli saldırgana kelepçe!
Rusya ve Ukrayna, Wagner Grubu'nun 'Soledar'ı ele geçirdik' iddiasını doğrulamadı
Rusya ve Ukrayna, Wagner Grubu'nun 'Soledar'ı ele geçirdik' iddiasını doğrulamadı
Şentop'tan Prens Harry tepkisi
Şentop'tan Prens Harry tepkisi
Türkkan ve Başarır hakkında flaş gelişme!
Türkkan ve Başarır hakkında flaş gelişme!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.