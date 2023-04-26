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Bitcoin'de yükseliş

Bitcoin yüzde 3.5 yükselerek 4 günün ardından yeninden 28.000 doların üzerine tırmandı

Giriş: 26.04.2023 - 09:02 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin'de yükseliş
Bitcoin'de yükseliş
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HABERTURK.COM

21 Nisan'da 28.000 doların altına gerileyen Bitcoin dün akşam yeniden bu seviyenin üzerine tırmandı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.5 değer kazanarak 28.385 dolara çıktı. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 2.1 yükselerek 1.868 dolara ulaştı.

Binance Coin yüzde 2.5, Ripple yüzde 2.2, Cardano (ADA) yüzde 4.1, Dogecoin ise yüzde 1.7'lik yükselişlere imza attı.

Söz konusu yükselişler ABD'de First Republic Bank'in bilanço açıklamasıyla bankacılık sistemine ilişkin endişelerin yeniden alevlenmesi etkili oldu.

First Republic Bank, Silicon Valley Bank'in iflasıyla başlayan süreçte müşterilerinin 100 milyar dolarlık kaynağı bankadan çektiğini açıkladı.

Bankacılık sektörüne yönelik endişelerin artması Fed'in 3 Mayıs'ta faiz artırımlarında frene basma olasılığının fiyatlamalara dahil olmasına yol açtı. Bu da kripto paralara ilk anda olumlu yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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