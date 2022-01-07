Kripto paralarda Fed tutanaklarının tetiklediği erime bugün de devam ediyor. Önceki akşam tutanaklar yayımlanmadan önce Bitcoin 46.500 dolar civarında seyrediyordu.
Bu sabah ise Bitcoin analistlerin kritik destek seviyesi olarak niteledikleri 42.000 doların altına geriledi. TSİ 9.15 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 3'lük düşüşle 41.800 dolara geriledi. Fed sonrası düşüş yüzde 10'a yaklaştı.
Bitcoin sabah saatlerinde ayrıca 41.619 dolarla 29 Eylül'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.
ZİRVENİN YÜZDE 39 ALTINDA
8 Kasım'daki 68.800 dolarlık zirvesinden Bitcoin alanlar ise bugün itibarıyla 2 ayda yüzde 39 kaybetti. Dünyanın en büyük kripto parası 2022'de şu ana kadar yüzde 12.3 eridi.
Fed üyelerinin son yayımlanan toplantı tutanaklarında beklenenden erken bir faiz artırımının sinyalini vermesi doların güçlenmesine yol açtı. Bunun ardından kripto paralarla beraber altın ve pay piyasalarında da kayıplar yaşandı.
KAZAKİSTAN NEDEN ETKİLEDİ?
Ancak bunun yanında Kazakistan'da yaşanan olaylar da kripto para piyasasındaki olumsuz rüzgarları güçlendirdi. Kazakistan'ı kimin yönettiği kripto para piyasası açısından bir önem arz etmiyor. Ancak ülkede yoğun Bitcoin madenciliği faaliyetleri yürütüldüğü biliniyor. Protestolar sebebiyle ülkenin pek çok bölgesinde elektrik kesintileri yaşanmasının bu faaliyetleri olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu sebeple Kazakistan'da yaşananlar kripto para fiyatları için aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor.
İLK 100'ÜN 96'SI DÜŞTÜ
Bitcoin'in yanında bu sabah itibarıyla tüm piyasada erime devam etti. Ethereum yüzde 6.6 düşerek 3.240 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 4.8'lik düşüşle 446 dolara çekilirken, Solana yüzde 6.7 değer kaybederek 139 dolara düştü.
Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 96'sında değer kaybı yaşandı.
MANA YÜZDE 12 YÜKSELDİ
Yükseliş yaşayan 4 kripto paraya bakıldığında Decentraland'deki (MANA) yüzde 12'lik artış dikkat çekti. Facebook'un metaverse hamlesinden sonra benzer teknolojiye sahip Decentraland platdormuna ilgi artarken, artan bu ilgi platformda kullanılan kripto para MANA'ya da yaradı. Son 2 günde ise Samsung'un Decentraland dünyasında mağaza açması ve Avustralya Açık Turnuvası'yla yapılan işbirliği MANA'daki yükselişi besledi.
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