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Bitcoin, yaşadığı hızlı yükselişlerle salı günü 28.000 dolar, dün ise 29.000 doları aştı. Dünyanın en büyük kripto parası dün akşam saatlerinde 29.990 doların üzerini gördü ancak 30.000 dolarlık psikolojik seviyeye yaklaşıldıkça satışlar geldi.

30.000 doların aşılamamasıyla dün akşam Bitcoin 2 saat içerisinde 29.900 dolardan 27.600 dolara geriledi. Ancak TSİ 23.30 civarı tepki alımları gelmeye başladı. Bitcoin sabaha karşı yeniden 29.300 doların üzerini görse de TSİ 9.00 itibarıyla 29.124 dolardan işlem gördü.

GÜNLÜK OLARAK ARTIDA

Bitcoin böylece büyük dalgalanmalar yaşadığı son 24 saatte yüzde 2 değer kazanmış oldu.

Analistler bugün ve yarın 30.000 doların kritik bir seviye olarak takip edileceğini, bu seviyenin kalıcı olarak kırılmasının 32.450 doları gündeme getirebileceğini belirtti.

Bu sabah itibarıyla Ethereum da günlük yüzde 2.1'lik yükselişle 1.907 dolardan işlem gördü. Ripple yüzde 1.1 değer kaybederken, Cardano (ADA) yüzde 3.1 yükseldi.

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