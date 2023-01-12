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Haberler Kripto Para

Bitcoin 18.000 doları aştı, AVAX'ta büyük coşku yaşandı

Bitcoin yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak aralık ortasından bu yana ilk kez 18.000 dolarlık kritik seviyenin üzerine çıktı. AVAX'ın geliştiricisi Ava Labs'in Amazon Web Services (AWS) ile işbirliğine gitmesiyle AVAX 24 saatte yüzde 28 değer kazandı. Kripto para piyasasında bugün gözler ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verisinde olacak

Giriş: 12.01.2023 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin 18.000 doları aştı, AVAX'ta büyük coşku yaşandı

Bitcoin 17.000 doları aşmasından günler sonra bir başka kritik seviyeyi de kırdı. Son 24 saatte yüzde 4.6 yükselen dünyanın en büyük kripto parası aralık ortasından bu yana ilk kez 18.000 doların üzerine tırmanarak 18.250 doları gördü.

Benzer şekilde sabah saatlerinde Ethereum da yüzde 5.3 değer kazanarak 1.408 dolara kadar yükseldi. Binance Coin'de yükseliş yüzde 4.3'ü bulurken, Ripple yüzde 7.6, Cardano (ADA) yüzde 4.6, Dogecoin yüzde 4.3, Polygon ise yüzde 5.1 değer kazandı.

Kripto para piyasalarında genel olumlu hava devam ederken iflas eden FTX'in hesaplarının incelenmesi sonucu müşterilerin zararlarını karşılayabilecek 5 milyar dolarlık varlık tespit edildiğinin açıklanması da yükselişlere katkıda bulundu.

AVAX AWS İLE UÇTU

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların tamamı bu sabah itibarıyla günlük olarak yükseliş kaydederken en dikkat çekici hareketlerden birisi Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX günlük olarak yüzde 28 yükselerek 16 doları aştı. Bu yükselişte AVAX'ın geliştiricisi Ava Labs'in Amazon Web Services (AWS) ile işbirliğine gideceğinin açıklanması etkili oldu. Ava Labs blokzincir çözümlerinin şirketler ve devletler için ölçeklendirilmesi konusunda AWS ile çalışacak.

Son yükselişlerle beraber Bitcoin dolar bazında yatırımcısına son 1 haftada yüzde 8.2, Ethereum ise yüzde 11.5 kazandırmış oldu.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Analistler kripto paralardaki olumlu rüzgarların esmeye devam edip etmeyeceğini ABD'de bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin belirleyeceğini ifade etti. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 7.1 olarak açıklanmıştı. Piyasa enflasyonun aralıkta yüzde 6.5'e gerilemesini bekliyor.

ABD enflasyonu Fed'in faiz kararında belirleyici olduğu için piyasalar tarafından büyük dikkatle takip ediliyor. Fed aralıkta 50 baz puanlık faiz artırımına giderken 1 Şubat'ta şu an için 25 baz puanlık bir artırıma gitmesi bekleniyor. Enflasyonun beklenenden yüksek veya düşük gelmesi piyasa fiyatlamalarında değişime yol açabilir.

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