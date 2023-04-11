Piyasalar yarın açıklanacak ABD mart ayı enflasyon verilerini beklerken kripto paralarda bugün hızlı bir yükseliş yaşandı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.7 değer kazanarak 30.190 dolara çıktı. Dünyanın en büyük kripto parası böylece Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30.000 dolarlık psikolojik sınırın üzerine tırmandı.

Bugünkü yükselişle beraber Bitcoin dolar bazında yatırımcısına son 1 ayda yüzde 45, 2023 genelinde ise yüzde 81 kazandırmış oldu.

53 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Kripto para piyasasında bugünkü yükseliş Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum günlük yüzde 3.24 yükselerek 1.920 dolara çıktı.

Binance Coin yüzde 4.6 yükselerek 327 doları aşarken, Ripple yüzde 2.3 değer kazanarak 0.51 dolara çıktı.

Cardano'daki (ADA) günlük yükseliş yüzde 3.6'yı bulurken, Dogecoin yüzde 1.6, Polygon yüzde 2.6, Solana yüzde 6.4, Avalanache (AVAX) ise yüzde 2.7'lik yükselişler kaydetti.

Son yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 238 milyar dolara çıktı. Son 24 saatte toplam piyasa değeri 53 milyar dolar arttı.

ABD VERİSİ KRİTİK

Analistler son dönemde Bitcoin ile altın arasındaki korelasyonun arttığını ve yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi 'dijital güvenli liman' olarak görülen kripto paraya talebin arttığını belirtti. Şubat ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 6 olarak açıklanırken piyasa bu rakamın martta yüzde 5.1'e gerilemesini bekliyor. Ancak son veriler ışığında enflasyonun beklenenden daha fazla gerileyeceği öngörüsünde bulunanlar da var. Bu da Fed'in 3 Mayıs'ta faiz artırımlarında frene basma olasılığını artırabilir. Tüm bu gelişmeler şu ana kadar kripto paralarda yükselişe yol açtı.

GÖZLER ETHEREUM GÜNCELLEMESİNDE

Bunun yanında yarın kripto para piyasalarında gözler yılın en büyük Ethereum güncellemesinde olacak. Ana ağ üzerinde Şanghay, konsensüs ağı üzerinde Chapella veya Shapella olarak adlandırılan ve uzun süredir beklenen bu güncelleme ile Ethereum 2.0 için stake edilmiş 17.6 milyon Ethereum'un kilidi açılacak.

ÖNERİLEN VİDEO