Blockchain teknolojilerini araştırma ve geliştirme amacıyla 2018 yılında Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji A.Ş., ‘Bitci Holding A.Ş.’ adıyla holdingleşti. İnşaattan enerjiye, turizmden perakendeye kadar geniş bir yelpazede şirketlere kullanıcı dostu blokchain temelli çözümler üreten Bitci Teknoloji ile kuruluş aşaması yeni tamamlanan Bitci NFT, Bitci Gaming ve Bitci Borsa şirketleri Bitci Holding bünyesinde tek çatı altında bir araya geldi. Bitci, yeni yapılanmayla birlikte Metaverse, NFT ve Web3 Gaming’te de benzer başarılara imza atacak.
SERMAYESİ 800 MİLYON TL OLACAK
Holdingleşme ile birlikte organizasyon ve finansal yapısını güçlendiren Bitci, önümüzdeki dönemde Türkiye ve dünyadaki dev firmalarla iş birliğine hız verecek. Bitci Holding, önümüzdeki dönemde kayıtlı sermayesini 800 milyon TL’ye yükseltecek.
HEDEF SAYILI BLOCKCHAIN MERKEZİ OLMAK
Türkiye’yi ve Bodrum’u dünyanın sayılı blockchain teknolojileri merkezi haline getirmek hedefiyle 2018 yılında yola çıktılarını kaydeden Bitci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, holdingleşme kararı ile Bitci’nin teknoloji dünyasında güçlü bir yer edineceğini belirterek, holding bünyesindeki her bir iş kolunun global hedeflerle ayrı ayrı yoluna emin adımlarla devam edeceğini dile getirdi.
Bugün yeni bir aşamaya geldiklerinin altını çizen Çağdaş Çağlar, “2018’ten bu yana, her adımda çıtayı daha da yükselterek belli bir noktaya ulaştırdığımız faaliyetlerimizde bugün, önümüze yeni ve daha büyük hedefler koyduk” dedi. Bitci tarafından bugüne kadar üretilen çözüm ve uygulamaların şirketleri blockchain temelli dijital dünyaya taşıdığına dikkat çeken Çağlar, “Holdingleşmeyle oluşacak bu yeni enerjiyi, gücü ve dinamizmi de hızla değişen dünyanın blockchain teknolojileri öncüsü olmak için harcayacağız. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası nitelikte önemli proje ve iş birliklerimizi de kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.
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