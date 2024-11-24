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        Haberler Gündem Güncel Bisikletli başkan adayı kazada ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Bisikletli başkan adayı kazada ağır yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olan ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken Osman Bülüç, bisikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandı. Bülüç, bisikletle gezerek "Yaparsa gariban Osman yapar" sloganıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarıyla ilgi odağı olmuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:03
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          Antalya'nın Serik ilçesinde Hüseyin A. idaresindeki otomobil, Akçaalan Mahallesi Genpa Kavşağı'nda, Osman Bülüç'ün kullandığı bisikletle çarpıştı.

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          Kazada, Bülüç yaralandı.

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          İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Bülüç'ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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          Otomobil sürücüsü Hüseyin A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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          Son yerel seçimlerde Serik Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Osman Bülüç, bisikletle gezerek "Yaparsa gariban Osman yapar" sloganıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarıyla ilgi odağı olmuştu.

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