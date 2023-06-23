Bisiklet yolunda feci son! Manevra yapan vince çarptı

DHA

Konya'da, bisiklet yolunda motosikletiyle seyir halindeyken vince çarpan Mahmut Efe Vural (15), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mahmut Efe Vural yönetimindeki motosiklet, kaldırımın hemen yanındaki, bisiklet yolunda seyir halindeyken, fabrikaya girmek için manevra yapan Bektaş Sami Çıkmaz idaresindeki vince çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan ve başında kask bulunmayan Mahmut Efe Vural, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahmut Efe, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vinç sürücüsü Bektaş Sami Çıkmaz, gözaltına alındı. Mahmut Efe'nin cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.