Bir bisikletli daha 'görünmez olup', ezildi!

Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ilıca Mahallesi Melek Caddesi'nde önceki gün meydana gelen kazada, Bekir C. idaresindeki 42 TN 463 plakalı küspe yüklü kamyon, Ilıca Mahallesi Melek Caddesi'nde Mevlüt Mert'in kullandığı bisiklete çarptı. Kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü Mevlüt Mert ağır yaralandı.

Korkunç kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Mevlüt Mert, yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı hastanenin morguna konulan Mert'in cenazesinin öğle namazından sonra Behlülbey Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.