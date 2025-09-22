Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Birol Güven: Tüm filmler 80 liraya izlenecek

        Birol Güven: Tüm filmler 80 liraya izlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 01:19 Güncelleme: 22.09.2025 - 01:20
        "Tüm filmler 80 liraya izlenecek"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

        Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

