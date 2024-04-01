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        Haberler Dünya Birleşmiş Milletler, İsrail'in yıktığı Şifa Hastanesi'ne ekip gönderiyor

        Birleşmiş Milletler, İsrail'in yıktığı Şifa Hastanesi'ne ekip gönderiyor

        Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskınının ardından durumu incelemek için bir misyon görevlendirileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 20:38 Güncelleme: 01.04.2024 - 20:38
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        BM, Şifa Hastanesi'ne ekip gönderiyor
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        Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in yıktığı ve geride onlarca ölü bıraktığı Şifa Hastanesi'ne ekip gönderileceğini duyurdu.

        Bugün düzenlediği basın toplantısında İsrail'in hastaneden ayrıldığına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, meslektaşlarının misyonu başlatmak için gerekli güvenlik teminatını beklediklerini söyledi.

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        Dujarric, görevlendirilecek misyonun İsrail baskını sürecinde ne olup ne bittiğini netleştirmeyi ve durum tespiti yapmayı amaçladığını kaydetti.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un aktardığına göre durumun kötü olduğuna işaret eden Dujarric, ekibin en kısa zamanda bölgeye gideceğini ifade etti.

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        DUJARRIC: YARDIM YETERLİ DEĞİL

        Martta Gazze'ye günde ortalama 159 yardım tırının giriş yaptığını aktaran Dujarric, bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

        Dujarric, hedefin Gazze'ye günde ortalama 500 insani yardım tırının giriş yapması olduğunu ifade etti.

        ŞİFA HASTANESİ'NDE YIKIM VE KATLİAM

        İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

        Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

        İsrail ordusu ise, 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

        Görgü tanıkları, dün İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresinden tamamen çekildiğini söylemişti.

        Tanıklar, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

        İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

        DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

        Dışişleri Bakanlığı'ndan, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde çekilen görüntülerle ilgili bir açıklama geldi.

        Açıklamada "Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir" ifadeleri kullanıldı.

        Bakanlık açıklamasında "İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir. BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir" dendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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