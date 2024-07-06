Birleşik Krallık'ta on binlerce kişi toplandı: 16'ncı defa Filistin'le dayanışma yürüyüşü
Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da toplanan halk, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi. Çok sayıda kişi, yeni hükümetin ateşkes çağrısı yapmasını istedi. Gösteride "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı
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Londra'da on binlerce kişi, dün kurulan yeni Birleşik Krallık hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrısı yapması ve Birleşik Krallık'ın (BK) İsrail'e silah satışını durdurması talebiyle yürüdü.
Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Savaşı Durdur Koalisyonu ve El-Aksa'nın Dostları gibi Filistin destekçisi grupların çağrısıyla on binlerce kişi 16'ncı defa kentin Russell Square bölgesinden parlamentonun önüne yürüdü.
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Yürüyüşe katılanlar, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları atarken, eski hükümetteki siyasilerin de savaş suçundan yargılanacaklarını dile getirdi.
Keir Starmer başbakanlığında dün kurulan yeni hükümetin İsrail'e silah satışlarını durdurması ve Gazze'de ateşkes için çabada bulunmasını isteyen on binlerin yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşü, BK Parlamentosunda sona erdi.
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Ülkedeki 1,4 milyon memur ve yerel yönetim çalışanının bağlı bulunduğu Unison Sendikası Başkanı Steve North, burada kurulan sahneden protestoculara seslendi.
North, 1,4 milyon üyenin Gazze ve Filistin ile dünyanın her yerinde adalet ve barış arayışı içinde olanlarla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "14 yıllık kötü Muhafazakar Parti yönetimi ardından İşçi Partisi'nin seçilmesi, sesimizi çıkarmayacağımız anlamına gelmiyor. Sesimiz daha da yüksek çıkacak. Yeni hükümet bu ülke için çalışacak ancak küresel insanlığın parçası olan bu ülkenin halkı olarak biz, bizim için adaletin, herkes için adalet olduğunu düşünüyoruz. Herkes için adalet de Filistin halkı için adalet demektir." dedi.
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Unison'un İsrail'in Gazze saldırılarını kınadığını hatırlatan North, "Bir halkı toplu olarak cezalandırmak, Cenevre Konvansiyonuna göre savaş suçudur. Toplu yerinden etmek, savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur.
Biz acil ve kalıcı ateşkesle Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu. North, talepleri arasında insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılmasını da sayarken İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların da salıverilmesi talebini dile getirdi.
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Yeni BK hükümetinden uluslararası hukuku savunmasını isteyen North, "Bu kapsamda İsrail'e silah satışları ve BK-İsrail ticaret anlaşmaları askıya alınmalı.
Yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ticaret durmalı, uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması talep edilmeli." ifadelerini kullandı. North, Starmer hükümetinin bağımsız Filistin devletini de tanıması gerektiğini söyledi.
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İktidardaki İşçi Partili milletvekili Apsana Begum de konuşmasında, Gazze'de İsrail saldırılarının ve ölümlerin devam ettiğine işaret etti.
"Milyonlarca insan yerinden edildi ve yerinden edilmeler hala devam ediyor." şeklinde konuşan Begum, İsrail'in kasti olarak Gazze'de insani kriz oluşturduğunu aktardı.
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Begum, İsrail'in her geçen gün daha fazla Filistin toprağı işgal ettiğine değinerek, "Bugün tekrar insanlığın yanında durduğumuzu göstermek için bir aradayız. Mesajımız çok net, yeni hükümete 'Bizim adımıza değil.' diyoruz. Daha fazla suç ortaklığı ve daha fazla silah ticaretine hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.