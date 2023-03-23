HABERTURK.COM / AA

İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait tüm elektronik cihazlarda TikTok uygulamasının yasaklanacağı bildirildi.

Parlamentodan yapılan açıklamada, hükümetin 16 Mart'ta tüm kamu çalışanlarının kullandığı elektronik cihazlarda TikTok kullanımını yasakladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, siber güvenliğin parlamentonun önceliklerinden olduğu vurgulanarak, "Hükümetin, TikTok'un kamu cihazlarında kullanımını yasaklama kararı ardından hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası komisyonları, TikTok'u tüm parlamento cihazlarından ve parlamento ağlarından engelleme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı John Swinney de hükümet tarafından kullanılan cihazlarda uygulamanın yasaklanacağını söyledi.

Swinney, kararın İngiltere hükümetinin 16 Mart'ta açıkladığı karar doğrultusunda alındığını ifade etti.

AB VE ABD'DE YASAKLAR GETİRİLDİ

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere'de de 16 Mart'ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok'un yasaklanacağını duyurmuştu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANMAMALI"

ABD'de Çinli sosyal medya platformu TikTok kullanıcıları, ifade özgürlüğü kapsamında platformun yasaklanmaması çağrısı yaptı.

Bir grup TikTok kullanıcısı ve milletvekili, başkent Washington'da Kongre binası önünde bir araya geldi.

Temsilciler Meclisinde New York Temsilcisi olan milletvekili Jamaal Bowman, burada yaptığı açıklamada, 150 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve 5 milyon kadar küçük işletmecinin söz konusu uygulama üzerinden ürün ve hizmetlerini satıp geçimlerini sağladığını belirtti.

Bowman, TikTok'un sosyal medyada sorun teşkil eden tek platform olmadığını savunarak, Rusya'nın, Facebook üzerinden ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına değindi.

Çin'e karşı ırkçılık, yabancı düşmanlığı yapılmaması gerektiğini kaydeden Bowman, "6 Ocak Kongre baskınından Myanmar'daki soykırıma kadar Amerikan sosyal medya şirketleri, kötülükleri ciddi şekillerde kolaylaştırmak için kullanıldı." dedi.

Bowman, eski Başkan Donald Trump'ın, "6 Ocak Kongre baskınını kışkırtmak üzere Twitter'ı kullandığını" savundu.

Milletvekili Marc Pocan da ifade özgürlüğüne işaret ederek, verilere yönelik endişelerde yalnızca TikTok'a odaklanılmasının doğru olmadığını söyledi.

TikTok kullanıcıları da platformun kendilerine sağladığı faydalardan bahsederek, yasaklanmaması gerektiği görüşünü savundu.

TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew, bugün Kongrede platformla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Fotoğraf: AP

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