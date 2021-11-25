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Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'tan 'evlilik' açıklaması: Birbirimizi yükselttiğimiz bir dönemdeyiz - Magazin haberleri

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'tan 'evlilik' açıklaması: Birbirimizi yükselttiğimiz bir dönemdeyiz

Önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıyan ve geceyi ayrı ayrı noktalayan Eda Gürkaynak-Birkan Sokullu çifti, muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt verdi. İlişkilerinin resmiyete dökülmesi için bir beklentisinin olmadığını ifade eden Gürkaynak, "Bu işler hayırlısı... Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Birbirimizi yükselttiğimiz, çok elverişli olduğumuz bir dönemdeyiz" derken, ünlü oyuncu ise, "Bu konuyla alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" açıklamasını yaptı

25.11.2021 - 10:34 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Birkan Sokullu, önceki akşam iki yıldır aşk yaşadığı Eda Gürkaynak ile birlikte Arnavutköy'de bir araya geldi. İzin gününü sevgilisine ayıran Sokullu (36), ardından geceye arkadaşlarını da dahil etti.

  • "ZAMAN BULDUKÇA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORUZ"

    Gürkaynak, sevgilisini mekanda bırakıp, ayrıldığı sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geceden erken ayrılmasıyla alakalı konuşan Eda Gürkaynak, "Benim yeni bir projem var. İkinci el bir pazar yeri yatırım sürecindeyim. O yüzden yoğunum. Birkan'ın da setinden zaman buldukça birlikte zaman geçiriyoruz." dedi.

    "Birkan'a diziden arta kalan zamanlarda uyum sağlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullanan Gürkaynak, "İşine saygı duyup, destekliyorum. O da bana saygı duyup, destekliyor. İşler iyi gittiği sürece hiçbir problem yok." şeklinde konuştu.

  • "ONUNLA OLMAK BANA HİÇ ZOR GELMİYOR"

    "Oyunculuk yapan biriyle ilişki yaşamak zor mu?" sorusuna yanıt veren Eda Gürkaynak, "Birkan'la olmak bana hiç zor gelmiyor açıkçası. Oyuncu olması da sorun değil. Ben onun o kreatif tarafını da seviyorum. Dünyasını seviyorum, çok besleniyorum. O yüzden herhangi bir sorun yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Sevgilisinin setini ara sıra ziyaret ettiğini söyleyen Gürkaynak, "Pandemi sürecinden dolayı set ziyaretleri çok kısıtlandı. Bir de onlar çok hızlı bir şekilde çekiyorlar. Çok hızlı bir şekilde dönüyor orada süreç. İşine müdahale etmemek adına çok fazla ziyaret etmiyorum. Set çıkışı oyuncu arkadaşlarıyla görüşüyoruz, eğleniyoruz." açıklamasını yaptı.

  • "BİRBİRİMİZİ YÜKSELTTİĞİMİZ BİR DÖNEMDEYİZ"

    Birkan Sokullu'yu ailesiyle bir araya getirdiği Eda Gürkaynak'a hatırlatılınca, "Gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Birbirimizi yükselttiğimiz, çok elverişli olduğumuz bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.

    "AİLEM BİRKAN'I ÇOK SEVİYOR"

    İlişkilerinin resmiyete dökülmesi için bir beklentisinin olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Bu işler hayırlısı... Her şey iyi gidiyor. Mutluyum, acelemiz yok. Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Birkan'ı da ilk günden beri tanıyorlar, gayet iyi anlaşıyorlar. Ben çok severim böyle ailece güzel zaman geçirmeyi..." dedi.

  • "ÖVGÜLERİNİ İADE ETTİM"

    İlişkilerinde sorun yaşamadıklarını dile getiren Eda Gürkaynak, "Her ilişkide sorunlar vardır ama biz gerçekten muhabbet etmeyi seven, sorunlar üzerine durup, daha yapıcı olan iki karakteriz. O yüzden böyle aklıma gelen sorunlu bir zamanımız olmadı." ifadelerini kullandı.

    Sevgilisinin verdiği bir röportajda kendisiyle alakalı övgü dolu sözler sarf ettiği Gürkaynak'a hatırlatılınca, "Ben de bir dergiye röportaj verdim, yarın çıkıyor. Ben de aynı şekilde ondan bahsettim övgü dolu sözlerle. Geri iade ettim o sözleri diyebilirim..." şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

    "BİRKAN SINIRLARINI BİLİYOR"

    Sokullu'nun gece gezmesinden rahatsız olmadığını söyleyen Eda Gürkaynak, "Birkan'ın arkadaşlarıyla beraber olması beni hiç rahatsız etmiyor. Birkan çok saygı duyan ve sınırlarını çok iyi bilen bir insan." dedi.

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