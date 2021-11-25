"ZAMAN BULDUKÇA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Gürkaynak, sevgilisini mekanda bırakıp, ayrıldığı sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geceden erken ayrılmasıyla alakalı konuşan Eda Gürkaynak, "Benim yeni bir projem var. İkinci el bir pazar yeri yatırım sürecindeyim. O yüzden yoğunum. Birkan'ın da setinden zaman buldukça birlikte zaman geçiriyoruz." dedi.

"Birkan'a diziden arta kalan zamanlarda uyum sağlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullanan Gürkaynak, "İşine saygı duyup, destekliyorum. O da bana saygı duyup, destekliyor. İşler iyi gittiği sürece hiçbir problem yok." şeklinde konuştu.