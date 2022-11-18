Sergi turu

Birkan Sokullu-Eda Gürkaynak çifti, öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde NBA'in yaşam tarzı, kültürü ve tarihini gözler önüne seren "The NBA Exhibition" sergisini gezdi.
NBA dünyasından birçok eseri gören çift, birlikte basketbol oynamayı da ihmal etmedi.
"BİRBİRİMİZİ YÜKSELTTİĞİMİZ BİR DÖNEMDEYİZ"
Öte yandan daha önce Sokullu'yu ailesiyle bir araya getirdiği Eda Gürkaynak'a hatırlatılınca, "Gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Birbirimizi yükselttiğimiz, çok elverişli olduğumuz bir dönemdeyiz." şeklinde konuşmuştu.
"AİLEM BİRKAN'I ÇOK SEVİYOR"
İlişkilerinin resmiyete dökülmesi için bir beklentisinin olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Bu işler hayırlısı... Her şey iyi gidiyor. Mutluyum, acelemiz yok. Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Birkan'ı da ilk günden beri tanıyorlar, gayet iyi anlaşıyorlar. Ben çok severim böyle ailece güzel zaman geçirmeyi..." demişti.
"SORUNLU BİR ZAMANIMIZ OLMADI"
Birlikteliklerinde sorun yaşamadıklarını dile getiren Eda Gürkaynak, "Her ilişkide sorunlar vardır ama biz gerçekten muhabbet etmeyi seven, sorunlar üzerine durup, daha yapıcı olan iki karakteriz. O yüzden böyle aklıma gelen sorunlu bir zamanımız olmadı." ifadelerini kullanmıştı.
"BİRKAN SINIRLARINI BİLİYOR"
Sokullu'nun gece gezmesinden rahatsız olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Birkan'ın arkadaşlarıyla beraber olması beni hiç rahatsız etmiyor. Birkan çok saygı duyan ve sınırlarını çok iyi bilen bir insan." demişti.
"GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"
Sevgilisiyle birlikteliğiyle alakalı konuşan Birkan Sokullu da "Güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey çok yolunda. Çok mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.
Eda Gürkaynak'ın ailesiyle bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Sokullu, "O aileye girmek değil, tanışıklık... O da benim ailemi tanıyor. Bu çok güzel bir şey. Mutluluğumuzu kendi çevremizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sinerjimiz çok yüksek. Umarım böyle devam eder." şeklinde konuşmuştu.
"EVLİLİK" AÇIKLAMASI
Evliliğe sıcak baktığını söyleyen Birkan Sokullu, "Bu konuyla alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız." açıklamasını yapmıştı.
"BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"
Sokullu, ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz." ifadelerini de kullanmıştı.
Eda Gürkaynak, Birkan Sokullu ile ilişkisinin ilk dönemlerinde New York Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu.
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